Celebrity hunted: tappa a Chieti per i 'fuggitivi' Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani [FOTO-VIDEO]

Tappa teatina per i 'fuggitivi' Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, concorrenti della quarta stagione di Celebrity hunted: reality thriller trasmesso da Amazon Prime video.

Nella quinta puntata della nuova stagione pubblicata su Prime Video i due concorrenti raggiungono la città di Chieti prima di arrivare a Napoli chiedendo aiuto all'amico Ivo Avido.

Come prevede il format 8 celebrities si calano nel ruolo di fuggitivi mentre vengono inseguiti da una squadra di investigatori, con il misterioso game master a tirare i fili del gioco.

E nell'espisodio 5 il game master mette di nuovo alla prova i fuggitivi con una challenge: la destinazione ricevuta dalla coppia Herbert/Brenda, che si trova a Civitanova Marche, è Napoli. Per sfuggire ai cacciatori Herbert e Brenda si presentano a casa di Ivo Avido a Chieti chiedendo ospitalità. Ivo, per nulla intezionato ad averli tra i piedi, accompagna i due a dormire Francavilla al Mare con l'aiuto del gestore di uno stabilimento baneare. Dopo un bel sonno ristoratore la coppia di fuggitivi può rimettersi in cammino.

Nel frattempo gli avversari Guè ed Ernia hanno trovato rifugio dai compagni della loro etichetta, mentre Cecilia e Belen Rodriguez si sono rifugiate in convento. Alcuni di loro, però, si trovano troppo vicini ai cacciatori per potersi mettere in salvo.

