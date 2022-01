Cantine d'Italia 2022: la nuova guida premia Masciarelli con il massimo riconoscimento

È uscita la nuova guida di Cantine d’Italia 2022 a cura di Go Wine e diverse sono le cantine abruzzesi recensite e premiate. A ricevere il massimo riconoscimento per l’eccellenza in campo enoturistico a livello nazionale, ossia le 3 Impronte d’Eccellenza Go Wine, è Masciarelli di San Martino sulla Marrucina (Ch). Un titolo riconfermato, un nuovo traguardo importante per l’azienda vinicola.

In Abruzzo in totale sono 16 le cantine recensite, di cui 3 premiate. Oltre a Masciarelli ci sono Il Feuduccio di S. Maria d’Orni di Orsogna e Zaccagnini di Bolognano.

Si aggiunge inoltre Contesa di Collecorvino, new entry abruzzese nella Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine.

La guida, già in distribuzione, si presenta con una copertina flessibile rinnovata, 820 cantine selezionate, 245 “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, oltre 4.400 vini segnalati, circa 1.500 indirizzi utili per mangiare e dormire. Si tratta di un vero e proprio manuale per i turisti del vino, persone che vogliono vivere un’esperienza completa, non solo “sorseggiare” un buon prodotto.

Questa guida è diventata, negli anni, un luogo di promozione del territorio, perché invita al viaggio e comunica con la sua realtà un’identità territoriale fatta di tutto quanto ruota attorno: il paesaggio, i vigneti, la tradizione del luogo, i borghi.

Tre sono i fattori delle singole cantine: sito, accoglienza e vino.

Di seguito tutte le 16 cantine d’Abruzzo presenti nell’edizione Cantine d'Italia 2022: