Beer & Food Attraction: anche un pizzaiolo di Chieti alla fiera di Rimini

Ci sarà anche un pizzaiolo di Chieti alla manifestazione Beer & Food Attraction 2024 di Italian Exhibition Group dedicata al B2B. L’evento si terrà dal 18 al 20 febbraio 2024 alla fiera di Rimini.

Si tratta di Luca Cornacchia della pizzeria Fermenta di Chieti scalo, che sarà presente con le sue proposte allo stand del birrificio tedesco Krombacher, che ospiterà i pizzaioli vincitori del premio “La Miglior Carta delle Bevande”, tra i protagonisti della Guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso, di cui Krombacher è “Beer of Choice”.

Insieme a lui anche Mario Cipriano de “Il Vecchio e il Mare” di Firenze e Pierluigi Fais della “Pizzeria Framento” di Cagliari.

Luca Cornacchia di “Fermenta Pizzeria” di Chieti, Mario Cipriano de “Il Vecchio e il Mare” di Firenze e Pierluigi Fais della “Pizzeria Framento” di Cagliari si alterneranno ogni giorno “a bocca di forno” e sforneranno ciascuno tre innovative creazioni.

Le pizze - a base di materie prime naturali e tipiche dei territori di provenienza - verranno servite in pairing con alcune delle più apprezzate e iconiche referenze di Krombacher: la Pils - la birra più bevuta in Germania dal 2002 ad oggi -, la Unfiltered - non filtrata, con il suo deciso sapore di cereali - e la Rhenania Alt - dallo stile tradizionale e ad alta fermentazione.

“Beer & Food Attraction – dichiara Davide Grossi, country director di Krombacher Italia – è ormai per noi un appuntamento fisso, un evento che anno dopo anno è capace di stupire ed evolversi, offrendoci l’opportunità di mostrare a esperti e addetti ai lavori la passione con cui creiamo i nostri prodotti e i valori che stanno alla base della filosofia del Brand. La ragione di tale successo va ricercata sicuramente nei concetti di naturalità e territorialità, fil rouge che ha permesso a noi e ai pizzaioli premiati dal Gambero Rosso di creare abbinamenti ed esperienze sensoriali autentiche e sorprendenti”.

Ad aprire le danze sarà Mario Cipriano della rinomata pizzeria “Il Vecchio e il Mare” di Firenze, Tre Spicchi del Gambero Rosso. Un connubio tra impasti tradizionali napoletani e “vulcaniche” farciture la farà da padrone domenica 18 febbraio, giornata di apertura della fiera. Alla tradizionale Pils di Krombacher sarà abbinata “Ricordo d’infanzia a Tropea”: fiordilatte, cipolla rossa di Tropea stufata dell’azienda agricola Bagnato, baccalà alla ghiotta con pinoli, uva sultanina e olive verdi Carolea di Calabria. La Unfiltered verrà invece proposta in accoppiata con la pizza “Il friariello va al mare”, con fiordilatte, friarielli e salsiccia di pesce spada home-cured. In accostamento alla Rhenania Alt, infine, la “Provola e Pepe”: provola Napoli con uno tra 5 pepi - nero, di Giamaica, di Sichuan, di Sarawak, di Kampot - a scelta in abbinamento.

“Gli eventi che nascono da preziose sinergie, come quella con Krombacher, sono per noi sempre bellissime occasioni per fare ricerca e per tenere viva la creatività, studiando nuovi impasti e farciture ad hoc, sperimentando nuovi abbinamenti con le birre, che rimangono le protagoniste del più storico degli abbinamenti il "pizza-birra"”. - Afferma Mario Cipriano, pizzaiolo de Il Vecchio e il Mare di Firenze - “Per questo vogliamo ringraziare Krombacher che ci ha coinvolto in questa stimolante avventura riminese”.

Restaurare il concetto di pizza ancorandosi con radici profonde alla tradizione enogastronomica sarda è il punto focale della ricerca condotta da Pierluigi Fais della pizzeria “Framento” di Cagliari, Tre Spicchi del Gambero Rosso, che così si esprime: “Siamo felicissimi di aver ricevuto l’invito di Krombacher al Rimini Beer&Food Attraction. Sarà una bella sfida portare la nostra pizza e il nostro lievito nella costa Adriatica, in uno degli eventi più importanti sul mondo della birra”.

I suoi leggeri e areati impasti contemporanei e i suoi golosi topping saranno on stage a Beer & Food Attraction nella giornata di lunedì 19 febbraio. A esaltare la freschezza della Pils verrà servita l’intramontabile “Regina Margherita”, a base di: sugo di pomodoro, fiordilatte, basilico, olio evo, origano. La non filtrata e rustica Unfiltered accompagnerà la “Pizza Toast”: fiordilatte, prosciutto cotto, fontina d’alpeggio, polvere di cipolla bruciata. Sorseggiando la maltata Rhenaia Alt, invece, si potrà assaporare la “Bonarcadese”: fiordilatte, petza imbinada - carne di maiale marinata con vino e aceto tipica della tradizione del Montiferru -, casizolu e finocchietto selvatico.

Martedì 20, infine, al pass dello stand di Krombacher si troveranno il mastro pizzaiolo Luca Cornacchia e la maître di sala Giorgia Santuccione di Fermenta, pizzeria gourmet contemporanea di Chieti - Due Spicchi del Gambero Rosso - che, selezionando prodotti provenienti da piccoli fornitori locali, mira a valorizzare l’incredibile biodiversità delle montagne e dei mari abruzzesi. La rossa e digeribile Rhenania Alt sarà la bevanda perfetta per valorizzare la “Santo Abruzzo”: una pizza in doppia consistenza, prima fritta e poi al forno, con ventricina abruzzese 'Slow Food', pomodoro pera d'Abruzzo, yogurt di pecora e pecorino di Farindola. L’iconica Pils sarà proposta invece in pairing con “Piana del Fucino”: un padellino cotto al vapore e farcito all’interno con vellutata di patata d'Avezzano aromatizzata al burro e salvia, Lonzardo di maialino nero d'Abruzzo, provola e ricotta scorza nera 'Gregorio Rotolo'. In degustazione con la Unfiltered, infine, ci sarà la "Carrello di formaggi": una napoletana contemporanea servita con la selezione dei migliori formaggi abruzzesi e confetture locali a km 0.

"La scelta delle pizze proposte per questo evento è assolutamente in linea con la nostra filosofia. L'intento è esaltare i sapori autentici della nostra regione, l'Abruzzo, andando a valorizzare prodotti tipici e di estrema qualità”. - Dichiara Luca Cornacchia, titolare di Fermenta - “Inoltre, abbiamo voluto portare a tavola tre consistenze per rispecchiare le tre tipologie di pizze che offriamo al locale. L'accompagnamento con il beverage è altrettanto fondamentale per noi. La figura di Giorgia e del nostro beer sommelier permettono la costante ricerca e le diverse proposte di pairing per una reciproca esaltazione tra pizza e bevanda”.