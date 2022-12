Asili nido: la regione Abruzzo possiede il 23,90% di posti

La copertura media di posti negli asili nido in Italia è del 26,6% (361.318 posti). L’Abruzzo è leggermente sotto la media italiana, con un totale di 23,9% posti. Si tratta del numero calcolato su una base di 100 bambini residenti della fascia d’età 0-3 anni. Tutto il Paese si trova ben al di sotto del target europeo, che ha fissato un minimo del 33%.

Al di sopra del target richiesto ci sono alcune regioni, quali, Valle d’Aosta (43,9%), l’Umbria (43,0%), l’Emilia-Romagna (40,1%), la Toscana (37,3%), il Lazio (34,3%) e il Friuli-Venezia Giulia (33,7%). La maggior parte delle regioni presenta una percentuale ben sotto la media, probabilmente dovuta a mancanza di risorse o a variabili sociali. Le situazioni più critiche si rilevano in Campania (10,4%), Calabria (10,9%) e Sicilia (12,4%).

Nel Pnrr viene data una notevole rilevanza alla creazione di posti negli asili nido tanto da riservare ben 3,1 mld di euro per l’implementazione di nuove strutture al fine di raggiungere una copertura stimata del 45,5%.

Proprio quest’anno il Miur ha pubblicato le graduatorie per uno stanziamento complessivo di 3.108.496.490€ destinati a più di duemila interventi in tutto il territorio nazionale per integrare l’offerta di posti tra scuole dell’infanzia, nido, e poli dell’infanzia per bambini di età compresa tra 0-6 anni.

Il 54,98% di questi fondi sarà destinato proprio a colmare le lacune di posti in asili nido nel Mezzogiorno.

Inoltre, il Centro Studi ImpresaLavoro ha identificato una relazione funzionale tra l’occupazione femminile e i posti negli asili nido. Nel Meridione, la carenza di posti in asili nido corrisponde, infatti, a un basso tasso di occupazione femminile.

Dagli studi si nota, infatti, una simmetria regionale, tra l’indice di occupazione femminile e l’indice di posti di asili nido su 100 bambini da 0-3 anni. Infatti, le regioni con un’occupazione femminile molto bassa sono Campania (28%), Calabria (29%), Sicilia (29%), Puglia (32%), Basilicata (37%) e Molise (42%).