Approvato il calendario dell'anno scolastico 2021/2022: ecco quando inizieranno le lezioni

È stato approvato il calendario dell'anno scolastico 2021/2022. Lo ha deliberato la giunta regionale, su proposta dell'assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale.

L’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 13 settembre per le scuole di ogni ordine e grado. La conclusione dell’anno scolastico è prevista invece per mercoledì 8 giugno 2022 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per giovedì 30 giugno 2022 la scuola dell’infanzia.

È stato stabilito inoltre che per l’anno scolastico 2021/22, i giorni di attività didattica nella scuola primaria sono dal lunedì al sabato, 208 (207 compresa la festa del Santo Patrono); nella scuola secondaria di 1° e 2° grado dal lunedì al venerdì, 173 (172 compresa la festa del Santo Patrono).

Sono classificate come festività obbligatore tutte le domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono.

È prevista la sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni: 2 novembre, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2021; 3, 4 e 5 gennaio 2022, 3 marzo 2022; 14, 15, 16 e 19 aprile 2022.

“Il nuovo anno scolastico sarà una sfida importante per i nostri studenti – ha detto l’assessore regionale all’Istruzione Pietro Quaresimale - Dopo la pandemia è necessario ricostruire il tessuto formativo, sociale e organizzativo della comunità scolastica, al fine di tornare a vivere la scuola con le proprie inderogabili prerogative. Per questo motivo – ha concluso Quresimale – l’inizio del nuovo anno scolastico rappresenta una tappa fondamentale. La Regione Abruzzo ha predisposto interventi volti ad accogliere i ragazzi in sicurezza: abbiamo destinato, ad esempio, un fondo di 1 milione di euro a favore degli istituti scolastici regionali per l’acquisto di termoscanner”.