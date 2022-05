Scuola attiva kids: una copia della Costituzione in dono agli alunni di quinta elementare a Fossacesia

Consegna di una copia della Costituzione italiana ai bambini delle classi VA, VB e VC della scuola primaria di Fossacesia, in occasione della giornata conclusiva del progetto di educazione motoria "Scuola Attiva Kids".

A consegnare le copie, nella palestra polivalente, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, insieme agli assessori Maura Sgrignuoli, Giovanni Finoro e alla consigliera delegata alla pubblica istruzione, Ester Sara di Filippo. Gli alunni erano accompagnati dalle insegnanti Tania Colacioppo, Lara Marrone, Stefania Mucci, Maria Antonietta Bucciante, Rosalia D'Angelo.

“Si è trattata di un'iniziativa per dire ai ragazzi che nel prossimo anno frequenteranno la scuola media, che la Costituzione va studiata da subito e impone riflessione per essere cittadini consapevoli", hanno sottolineano il sindaco Di Giuseppantonio e la consigliera di Filippo.

Il progetto Scuola Attiva Kids, coordinato dalla docente Alessandra Russo, supportata del tutor Angelo Bernardone, ha coinvolto i ragazzi nella seconda parte dell'anno scolastico, prevedendo attività di educazione alla salute, educazione alimentare, fair play oltre a quelle prettamente motorie e ludiche.

"Ci sono sempre aspetti che si possono migliorare: questa la vera bellezza dello sport, oltre al valore socializzante e legato al benessere fisico. Non si arriva in alto superando gli altri. Si arriva in alto superando se stessi. Voglio rimarcare l'importanza dell'evento in questo periodo storico in cui, dopo anni di pandemia, i bimbi tornano a riscoprire il valore del gioco collettivo e della relazione tra pari in presenza", ha sottolineato la docente Russo.

La Costituzione è stata consegnata agli alunni: Sophia Amoroso, Gabriele Annecchini, Fabiano Berghella, Noemi Buccieri, Celine Chiavelli, Pietro De Clemente, Nicolas Della Fazia, Manuel Iafelice, Alessio Marrone, Valdo Miglino, Federica Palumbo, Emma Pellicciaro, Sofia Puntillo, Daniel Ryba, Carlotta Scaglione, Niccolò Sisti, Ilaria Xherrahi, Noemi Arrizza, Francesco D’Alonzo, Micael De Musis, Flavio Kallaverja, Andrea Lagrotteria, Paolo Melchiorre, Antonio Moretta, Alessia Palizzi, Alessandra Paolucci, Alice Paolucci, David Roger Petean, Vincenzo Rossetti, Lorenzo Casella Trentino, Alessia Ciani, Dennis Cicchetti, Noemi De Simone, Letizia Del Gesso, Giulia Di Nunzio, Asia Di Stasio, Denise Falasca, Syria Finizii, Gaia Gnagnarella, Lorenzo Leggieri, Nicolas Leggieri, Daniele Luciani, Sara Macri, Marsilia Matera, Carol Natale, Lorenzo Pallotta, Camilla Pasquini, Veronica Raiola, Diletta Sisti, Leonardo Tozzi.