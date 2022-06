Inaugurato il parco per i bambini della scuola dell'infanzia di Paglieta

È stato inaugurato ieri “Il giardino che vorrei”, un parco per i bambini della scuola dell'infanzia Piano la Barca di Paglieta. L'area verde dietro la scuola è stata trasformata in un accogliente parco, tra colori e messa a dimora di una siepe. A tagliare il nastro è stato il sindaco Ernesto Graziani. Presenti gli assessori all’urbanistica ed edilizia, Michele Di Florio, e all’istruzione, Marisa Aquilante, e per la scuola la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Croce” di Paglieta, Lara Di Luigi, le insegnanti e genitori degli alunni.

Preziosa la collaborazione delle mamme e dei papà dei bimbi, che in stretta collaborazione con il Comune di Paglieta hanno eseguito i lavori per rendere funzionale l’area: gli alunni hanno pitturato, sotto lo sguardo vigile degli adulti, una panchina con i colori dell’arcobaleno, verniciati di blu anche alcuni bancali che ora fungono da tavoli. I bimbi hanno creato diversi lavoretti e decorato gli alberi che ora fanno bella mostra nel nuovo “giardino scolastico”. L'inaugurazione dell'area verde, avvenuta insieme a Legambiente Abruzzo, è stata organizzata in occasione della giornata degli “orti in festa”.

«Per la gioia degli alunni della scuola dell'infanzia di Piano la Barca di Paglieta», ha detto il sindaco Graziani, «nello spazio retrostante l’edificio scolastico ora c’è una nuova e bella realtà dedicata a loro: un punto d’incontro dove poter trascorrere momenti di divertimento, di intrattenimento, fare laboratori didattici all’aperto, durante le ore meno calde del giorno. Mi complimento con docenti, genitori e alunni per la lodevole iniziativa concretizzata con grande impegno, dal canto mio insieme agli amministratori comunali mi impegnerò a rendere più fruibile il “Giardino che vorrei”, con l’abbellimento di piante e fiori, oltre che dotare lo spazio di qualche gioco».