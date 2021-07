Assunzioni docenti: in provincia di Chieti ne sono previste 400

In Abruzzo sono state autorizzate ufficialmente 1578 assunzioni di insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado. La Cisl: "Corsa contro il tempo per assicurare i docenti in classe dal primo giorno di scuola"

Per il prossimo anno scolastico in Abruzzo sono state autorizzate ufficialmente 1578 assunzioni di docenti: a diffondere i dati è la Cisl scuola Abruzzo Molise dicendosi soddisfatta: “Anche quest’anno si è ottenuto l’autorizzazione dei ministeri interessati (Istruzione, Funzione Pubblica ed Economia) all’assunzione su tutti i posti vacanti in Abruzzo”.

In provincia di Chieti le assunzioni su posto comune previste saranno 400 tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Sono 198, invece, le assunzioni su posto di sostegno per un totale di 431 in Abruzzo.

“Adesso – commenta la Cisl - bisogna fare in modo che su tutti questi posti, anche con procedure straordinarie, vengano fatte effettivamente le assunzioni a tempo indeterminato. Sarà una corsa contro il tempo per assicurare i docenti in classe dal primo giorno di scuola e deve essere questo l’obiettivo principale, esaurendo le graduatorie disponibili ed ipotizzando procedure concorsuali straordinarie”.