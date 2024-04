Due giorni di prevenzione e informazione sul diabete a Chieti: convegno e screening gratuiti

Si prepara una due giorni di prevenzione e informazione sul diabete a cura di Chieti Solidale e con la partecipazione attiva delle farmacie comunali gestite dalla società partecipata del Comune. La chiesa di Santa Maria in Tricalle sarà la sede del convegno “Le misure del diabete”, in collaborazione con la Asl 2. Due le fasi: il convegno che prevede due giorni di relazioni e argomenti sabato 6 e domenica 7 aprile; c’è poi la prevenzione, con la possibilità, dall’8 all’11 aprile di fare screening gratuiti nelle tre farmacie municipalizzate.

“Il protagonismo delle nostre farmacie torna a dare un contributo importante per la conoscenza e la prevenzione di una delle patologie più diffuse in Abruzzo e in Italia qual è il diabete – dicono il sindaco Diego Ferrara e il presidente di Chieti Solidale Pierluigi Balietti - In trincea durante il covid, aperte e a disposizione della comunità per vaccini, tamponi e diverse altre tipologie di prestazioni volute per alleggerire la sanità territoriale, si presenta ora una due giorni che serve a creare conoscenza intorno a una materia comune a oltre 100.000 persone in Abruzzo e con la quale si può convivere se si sceglie uno stile di vita sano e si fa prevenzione. L’occasione per farlo c’è e siamo lieti che l’iniziativa arrivi da presidi a diretto contatto con la comunità e il territorio quali sono le nostre farmacie. L’invito è a partecipare numerosi sia alla parte informativa, sia agli screening che sono per noi l’occasione per fotografare la situazione e di metterci a servizio della comunità”.

Programma 6 aprile

ore 9: Presentazione del progetto, e inizio dei lavori. Interverranno:

- Diego Ferrara, Sindaco di Chieti

- Pierluigi Balietti, Presidente Chieti Solidale

ore 9.15:

"A proposito delle Misure", dott.ssa Anita Minnucci

ore 9.30:

"L'autocontrollo della glicemia su capillare", Int. Simona Di lulio.

"Autocontrollo glicemico: dalla teoria alla pratica”, Inf. Claudia Delli Calici:

"Monitoraggio del glucosio con sensore”, Inf. Claudia Delli Calici:

ore 10: Discussione

ore 10.30: "Dalle Misure alla.. Cura", relatrice dott.ssa Anita Minnucci

ore 11: "Il counting dei carboidrati nel paziente diabetico", relatore dott. Alessandro Mobilia:

ore 11.30: "Il Diabete: un Killer silenzioso del Rene", dott. Lorenzo Di Liberato

ore 12: Tavola rotonda, moderatore Dott.ssa Simona Pizzica.

Programma 7 aprile

ore 9.30: “Camminiamoci su”: camminata di 45 minuti guidata dalla dott.ssa Simona Pizzica con partenza e arrivo in piazzale Sant’Anna