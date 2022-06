Vaccini anti-Covid, Gimbe: in Abruzzo il 6,6% della popolazione non ha la terza dose

La percentuale di popolazione che in Abruzzo non ha ancora ricevuto la dose booster è pari al 6,6% (10,7% la media nazionale), a cui va aggiunto il 9,8% di persone che non possono riceverla nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni dal Covid. Il dato è stato diffuso oggi dalla fondazione Gimbe nel report settimanale sulla pandemia.

Negli ultimi sette giorni in Italia sono diminuiti i nuovi casi (121.726, pari a -7,8%) e i decessi (393, pari a -28,3%). In calo anche i casi attualmente positivi (628.977, pari a -7,4%), le persone in isolamento domiciliare (624.416, -7,4%), i ricoveri con sintomi (4.342, -15,2%) e le terapie intensive (219, 11,7%). A parte lievi incrementi di nuovi casi in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nella settimana 1-7 giugno si rileva una riduzione in tutte le altre regioni.

Per quanto riguarda le somministrazioni, all'8 giugno l'88,1% della popolazione (50.789.227) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+3.100 rispetto alla settimana precedente) e l'86,6% (49.907.708) ha completato il ciclo vaccinale (+5.767 rispetto alla settimana precedente). Si riduce ulteriormente il numero di nuovi vaccinati: 2.464 rispetto ai 4.074 della settimana precedente. Di questi il 37,9% è rappresentato dalla fascia 5-11 anni. il numero di nuovi vaccinati continua a scendere tra gli over 50, più a rischio di malattia grave. Sul fronte dei vaccini, infine, sono 6,86 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 4 milioni attualmente vaccinabili. Il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è dell'83,1%.