Il ministro Antonio Tajani a San Giovanni Teatino: "Un ritorno col cuore" [VIDEO]

Giornata abruzzese per il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani che questa mattina si è recato in visita istituzionale a San Giovanni Teatino.

Ad accoglierlo, in Municipio, sulle note dell'Inno d'Italia intonate dal tenore Piero Mazzocchetti (video), c'erano il sindaco Giorgio Di Clemente, il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente della Provincia Francesco Menna, deputati e senatori, sindaci del territorio e rappresentanti di varie istituzioni, oltre ad alcune scolaresche.

Da ragazzo, era stato militare nella 133ª Squadriglia Radar Remota dell'Aeronautica militare prorio qui. Lo ha ricordato lo stesso onorevole suo arrivo in Comune. "Un ritorno col cuore. Sono fiero di aver svolto servizio qui, nel bellissimo Abruzzo" ha detto Tajani indossando il basco dell'Aeronautica e incontrando alcuni dei commilitoni che hanno fatto la leva militare con lui.

Tajani, come ha ricordato il sindaco, ha operato come ufficiale dell'Aeronautica quale controllore della difesa aerea della Base radar di San Giovanni Teatino. "Ho vissuto una bellissima stagione della mia vita qui in Abruzzo. Erano anni difficili, gli anni delle Brigate Rosse, degli assalti alle caserme. L'Abruzzo, che ricordo essere forte e gentile, ci ha accolto con l'ospitalità e il calore che le sono cari. Ho svolto servizio nella base operativa dell'Aeronautica, qui, a San Giovanni Teatino, inquadrata nel sistema Nato. Fiero di quel periodo e di aver contribuito ai 100 anni di storia dell'Aeronautica" ha dichiarato ancora il ministro degli Esteri all'Adnkronos ricordando tutti i caduti dell'Arma Azzurra.

"Scorrendo il curriculum vitae del ministro Tajani, ho avuto il piacere di leggere che è stato ufficiale di complemento dell’Aereonautica Militare Italiana, ricoprendo il ruolo di controllore della difesa aerea presso la base radar di San Giovanni Teatino. Per questo motivo - ha detto il sindaco Di Clemente - siamo ancora più onorati di averla qui con noi oggi, onorevole ministro, a celebrare questi anniversari in un luogo a lei sicuramente caro. Dopo anni di governi e ministri che si sono succeduti alla guida della nostra nazione, che sicuramente hanno provato a fare del loro meglio, senza essere però stati scelti direttamente dal popolo, oggi abbiamo finalmente un governo stabile, votato dagli italiani, che può dare risposte positive e propositive e costruire certezze su tante tematiche che stanno a cuore ai cittadini. Mi permetta di esprimere i miei migliori complimenti per il grande lavoro che sta svolgendo come ministro degli Esteri, soprattutto in questo ultimo periodo di tensioni a livello internazionale, dove è necessario mantenere un equilibrio e la giusta direzione".

In Abruzzo Tajani ha ricordato anche le vittime della tragedia di Rigopiano, i cui familiari oggi incontreranno la premier Giorgia Meloni a Roma.

In piazza Municipio in mattinata c'è stato un annullo filatelico speciale per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare, ptima dell'apertura della mostra documentaria a tema.

La giornata di Tajani è proseguita con la visita alla 133ª Squadriglia Radar, nel primo pomeriggio il ministro del governo Meloni si sposterà (alle ore 14) nel campus dell'università d'Annunzio dove terrà una lezione agli studenti e, infine, in Municipio a Pescara.

