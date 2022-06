Doppia tappa abruzzese per il senatore di Italia Viva Matteo Renzi: ad Atessa parteciperà a un convegno sull'automotive

Doppia tappa abruzzese, domani (martedì 28 giugno), per il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Alle 17.30, l'ex premier presenterà al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona il suo ultimo libro "Il Mostro", in un evento pubblico aperto a tutti. Alle 20.30 sarà in Val di Sangro, ad Atessa, al centro eventi Agorà di via Pescara, dove incontrerà amministratori locali, imprenditori e cittadini all'evento "Che cosa accade dopo? Nel mondo che cambia tra pandemia e guerra. Quali prospettive per il Paese".

L'incontro si concentra sulla prospettiva economica del Paese e, per quanto riguarda l'Abruzzo, verrà affrontato il tema dell'automotive alla luce dei cambiamenti in corso. L'evento è aperto solo a coloro che si saranno prenotati.

A dare notizia della visita è il deputato abruzzese Camillo D'Alessandro, che stamani ha convocato la stampa anche per commentare l'esito delle elezioni amministrative in Abruzzo.

"Volendo esprimere un giudizio complessivo - ha dichiarato - che tenga conto anche del primo turno e di quanto accadato all'Aquila, mi pare chiaro che l'asse Pd-5Stelle non esiste, ancor di più alla luce degli ultimi eventi nazionali. Le elezioni si vincono al centro. Noi siamo stati leali con il Pd, ma ora è chiaro a tutti che va alleato il civismo e la parte moderata e riformista che prevale nella nostra Regione".

Sul fronte dei risultati di Italia Viva, D'Alessandro ha evidenziato l'affermazione del coordinatore provinciale Paolo Romano all'Aquila, risultato il più votato della coalizione, e della coordinatrice provinciale Marika Bolognese a San Salvo.

Il senatore ha espresso inoltre soddisfazione per la riconferma a Ortona di Leo Castiglione, da lui fortemente sostenuto. "Abbiamo sostenuto a Ortona il polo civico per il lavoro fatto - ha affermato D'Alessandro - abbiamo contrastato un'operazione del peggiore trasformismo che pretendeva di mettere insieme una parte della sinistra apparanteta con Lega e Fratelli d'Italia. Purtoppo questa operazione è stata avvalorata anche da alcuni autorevolissimi esponenti regionali del centrosinistra, non certo del Pd, e ora è assolutamente necessario un chiarimento. Non si costruisce l'alternativa a Marsilio se ci si mette insieme al suo partito pur di vincere".