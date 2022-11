Viabilità: la messa in sicurezza della Trignina approda sul tavolo del ministro Salvini

La messa in sicurezza della Trignina è approdata sul tavolo del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Di questo si è parlato nell'incontro al ministero tra Salvini e il segretario della Lega in Molise Michele Marone.

Al centro della discussione lo sblocco di opere fondamentali per la viabilità abruzzese e molisana come la messa in sicurezza della Statale 650 fondovalle Trigno e la Statale 647 fondovalle del Biferno. Michele Marone ricoprirà il ruolo di consigliere giuridico del ministro Matteo Salvini.