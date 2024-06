Commercio in crisi, Progetto Lanciano: “Un flop il vertice su estate e rilancio”

“Il vertice su estate e rilancio del settore convocato dall'assessore al commercio del Comune di Lanciano è stato un flop”. È quanto sostiene il movimento civico Progetto Lanciano, che giovedì pomeriggio, 27 giugno, ha presenziato nella Casa di conversazione all'incontro convocato dall'assessore Maria Ida Troilo.

Scarsa la partecipazione di commercianti e operatori del settore, ai quali tra le altre cose sono stati illustrati il bando per la riqualificazione del mercato coperto, la proposta di riportare lo sportello Suap all'interno del municipio e le iniziative per il passaggio del Giro d'Italia femminile.

“Abbiamo partecipato come Progetto Lanciano - affermano il presidente Gabriele Paolucci e il coordinatore cittadino Carlo Orecchioni - pensando che si sarebbe parlato di commercio, dei problemi che lo affliggono, delle serrande abbassate, e delle idee e proposte che un assessore può portare per dare una sterzata alla crisi ormai sempre più evidente nella nostra città. Ci stupisce in prima battuta aver trovato una sala pressoché deserta: una decina di partecipanti in tutto”.

“Nell’incontro - continuano gli esponenti di Pl - l'assessora, piuttosto che di commercio, di rilancio, di difficoltà del settore, l'abbiamo sentita parlare di tutt'altro; sicuramente non ci sembra siano venute fuori proposte e idee concrete, vere, realizzabili e che diano risposte in termini di risultati credibili. Nello specifico ha informato i presenti che, l’amministrazione, ha risposto ad un bando regionale con uno studio di fattibilità per ottenere un finanziamento di 300.000 euro per il ripristino del mercato coperto (lasciato dall'ex gestore, divelto e vandalizzato). Questo annuncio non rivela però quali potrebbero essere i costi a carico del Comune, tempi, progetti esecutivi e costi reali. Questa operazione dovrebbe coinvolgere le associazioni di categoria che potranno avanzare proposte 'vantaggiose' per la comunità. A noi risulta che qualche associazione di categoria abbia già depositato in Comune un progetto di riqualificazione del mercato coperto: che ne è stato o che ne sarà? L'intento dell'amministrazione del sindaco di Lanciano sarà nuovamente quello di affidarlo a privati o terrà in debito conto gli interessi di associazioni di categoria e, meglio ancora, della collettività?”.

“L'assessora ha dichiarato inoltre di voler riportare all'interno del Comune il Suap – continuano Paolucci e Orecchioni - ma questa è una questione prevalentemente organizzativa che nulla ha a che fare col rilancio del commercio e con gli eventi estivi. E infine il Giro d’Italia al femminile che farà tappa partendo da Lanciano il prossimo 13 luglio. Facciamo le vetrine belle e rosa così rilancio il commercio. Insomma, alla fine della fiera, quali proposte concrete ha avanzato l'assessora Troilo? A noi è sembrata nessuna. Siamo tornati a casa con la consapevolezza che con le iniziative e feste spot, come ha fatto finora questa amministrazione, il commercio a Lanciano non si è elevato nemmeno di uno zero virgola e che, se le idee, le proposte, la progettualità sono pari a zero così come emerso oggi, a Lanciano non c'è futuro, purtroppo. E ci sovviene infine una domanda: ma la lista commercianti e partite Iva che si è candidata con l’assessora e a sostegno del sindaco Paolini, cosa ne pensa del suo operato e di questa amministrazione?”.