Variante Vasto-San Salvo della statale 16, dalla riunione in Regione il no a gallerie e viadotti [VIDEO]

Il progetto della variante di Vasto-San Salvo della strada statale Adriatica 16 è stato al centro della riunione che si è tenuta nella sede di Pescara della Regione Abruzzo oggi pomeriggio, martedì 22 marzo.

A commentare l'esito dell'incontro è Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese, che ha presieduto l'incontro tecnico-istituzionale.

All'incontro hanno preso parte hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza con delega alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, il presidente del consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, e Antonio Marasco, responsabile territoriale Abruzzo e Molise di Anas.

«È stata una riunione molto costruttiva», spiega Marsilio, «che è stata utile a capire meglio i contenuti di questo progetto, oltreché della procedura di approvazione di questo progetto, possiamo dire che tre lotti su quattro hanno una condivisione molto ampia da parte sia del Comune di San Salvo che del Comune di Vasto, rimane una criticità sulla una prima tratta che è quella più prossima all'abitato di Vasto per la quale Anas ha presentato quattro ipotesi progettuali. Una delle quali non prevede né gallerie néviadotti e la conferenza serve proprio ad Anas per sentire il territorio, quindi i Comuni e la Regione e acquisire il loro parere. Scriveremo la contrarietà a gallerie e viadotti che quindi non si faranno perché con la contrarietà del territorio Anas non procederà e procederà invece a fare il progetto definitivo che ripercorre l'attuale tracciato. Quindi con un impatto davvero minimo. La Regione, come anche il Comune di Vasto, nella conferenza di servizi preliminare sul progetto di fattibilità tecnico economica dell’Anas di variante alla statale 16, nel tratto Vasto Sud-San Salvo, esprimerà contrarietà a ogni ipotesi di realizzazione di viadotti e gallerie».

Del resto, senza il parere positivo della conferenza di servizi preliminare, nessun progetto di variante nel tratto Vasto Sud Sud-San San Salvo Marina potrà prevedere la realizzazione da parte di Anas di interventi fortemente impattanti sul territorio come viadotti e gallerie. La conferenza preliminare dei servizi è in programma il prossimo 6 aprile.