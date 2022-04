Variante 16, la Lega Abruzzo contro il sindaco di Vasto: "Proposta dannosa per la città"

‘La proposta che il sindaco presenta ai consiglieri comunali, purtroppo, appare essere, così come formulata, la più dannosa alla città, all’economia, alla nostra crescita, al futuro sviluppo del territorio ed è una proposta che penalizza il turismo vastese e non rimuove i pericoli stradali con cui quotidianamente convivono i residenti di Vasto Marina".

Questa la posizione della Lega espressa in consiglio comunale da Giuseppe Soria, al suo primo giorno nell’aula Vennitti, nel corso di un intervento sulla questione della variante alla Ss16.

"Si tratta di una proposta meramente conservativa, formulata da chi ha paura di assumere una decisione importante e, assieme, una precisa responsabilità politica. La Lega, sulla scia di quanto ha sottolineato nelle scorse settimane la consigliera regionale Sabrina Bocchino, ha puntato decisamente il dito contro il centrosinistra che ha governato affossando il progetto che unanimemente è ritenuto il più auspicabile, ovvero quello messo a punto dall’amministrazione di centrodestra alla Provincia nel 2009".

La Lega chiede di non perdere l’occasionee dare un parere favorevole alla proposta di Anas limitatamente all’ipotesi D per il primo tratto e realizzare così come previsto il secondo e terzo tratto, fermo restando la necessità di ripensare una variante più ampia come da progetto della Provincia, può essere la soluzione immediata migliore per dotare Vasto Marina di una variante stretta. Una soluzione su cui innestare la realizzazione di una strada di piano regolatore che prevede di unire Vasto alta, zona Sant’Antonio Abate, nei pressi di Pianeta, a Vasto Marina, lungo Fosso Marino. E con la prospettiva di realizzare proprio a Sant’Antonio Abate il casello autostradale Vasto centro i collegamenti con la parte alta di Vasto e la Marina sarebbero ottimali".