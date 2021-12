Code e disagi per fare il vaccino, Stella (M5s): "La Regione apra più hub sui territori"

“L’Abruzzo è tra le Regioni con meno vaccinati in Italia: lo dicono i numeri che la mettono al sesto posto in questa classifica. È un dato preoccupante che non solleva la regione da responsabilità dirette e che spesso non è da imputare alla volontà dei singoli cittadini. Infatti da settimane assistiamo a centri vaccinali con code di centinaia di persone, attese di ore e questo scoraggia fortemente i cittadini, soprattutto nei mesi invernali, con pioggia e temperature molto basse” lo afferma la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Barbara Stella commentando gli ultimi dati che vedono circa 166 mila abruzzesi senza aver ricevuto ancora una dose, soprattuto nella fascia 40-50 anni.

Intanto a Chieti e in provincia sono numerose le segnalazioni di cittadini dovute a situazioni di caos e malumori causati da ore di fila. "Questi disagi - secondo Stella - non agevolano le operazioni di vaccinazione.Sicuramente è auspicabile l’apertura di nuovi centri vaccinali che alleggerirebbe il carico di lavoro di quelli già esistenti. Infatti le code e i disagi spesso non sono imputabili a problemi organizzativi dei singoli hub, con personale che sta operando diligentemente e che sta facendo uno sforzo immane per portare avanti la campagna vaccinale, ma proprio alla scarsezza di hub sui territori”.

La pentastellata accusa il presidente di Regione di continuare a fare 'propaganda spicciola': "Marsilio accusa il governo di fare allarmismo parlando di possibile ritorno alla zona gialla e prosegue la polemica parlando del mancato indennizzo da parte dello Stato, ribadendo ancora una volta la sua posizione contraria al green pass: il governo regionale dimostri di essere in grado di risolvere i problemi invece di cercare sempre un capro espiatorio per le proprie inefficienze".