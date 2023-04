Uffici del tribunale e della Asl nei vecchi ospedali San Camillo e SS. Annunziata: la soddisfazione di FdI Chieti

Le possibilità di riqualificazione della vecchia sede dell'ospedale SS. Annunziata e dell'ex ospedale San Camillo, illustrate dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio sono state accolte con soddisfazione da Fratelli d'Italia in città

È di oggi, infatti, la notizia della richiesta da parte del direttore generale del Ministero della giustizia all’Agenzia del demanio - direzione regionale Abruzzo, con cui si chiede la valutazione di congruità del prezzo di acquisto dell’ex ospedale San Camillo di Chieti.

Per i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro e Roberto Miscia, "l’interesse dimostrato dal Ministero verso l’ex ospedale consentirebbe l’ampliamento degli uffici giudiziari a Chieti, che verrebbero spostati in una struttura ampia, con possibilità di parcheggio sia per i dipendenti che per gli utenti finali. Di contro, la Asl ricaverebbe una cifra importante che verrebbe in parte utilizzata per la ristrutturazione del vecchio ospedale SS, Annunziata di Chieti a completamento del Pnrr dove servono cinque milioni di euro. Lavori che consentirebbero il trasferimento degli uffici amministrativi dell’azienda sanitaria, come ha sottolineato già il presidente Marsilio".

La concreta intenzione di acquisto dell’immobile ex San Camillo con il conseguente recupero di quell'area in zona Santa Barbara sono ritenuti da Fratelli d'Italia Chieti "un importante risultato che mette in evidenza l'importante sinergia con il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. La Regione e Marsilio hanno ascoltato il territorio e portato avanti con successo progetti e impegni per la soluzione delle problematiche più gravi. Recuperare due strutture importanti e in stato di abbandono da vent'anni come gli ospedali San Camillo e Santissima Annunziata significa dare un volto nuovo alla città e un nuovo impulso grazie a nuovi uffici amministrativi per tribunale e Asl. La filiera istituzionale - chiudono Miscia, Di Biase e Giampietro in una nota congiunta - di cui ci pregiamo di far parte, è l'evidente segnale di un dialogo costante con il presidente e gli uffici competenti, dell'importanza di concludere questi progetti nei prossimi cinque anni e, soprattutto, come sia giunto il momento di dare anche a Chieti città una guida di centrodestra".