Anche l'onorevole Torto in visita alle Terme romane: "E ora valorizziamo tutti insieme il nostro patrimonio culturale"

C'era anche l'onorevole M5s Daniela Torto questa mattina alla visita guidata al cantiere delle Terme romane, nell'ambito delle giornate dell'archeologia. Insieme al consigliere comunale Luca Amicone, sotto a guida della dottoressa Rosanna Tuteri della Soprintendenza, sono stai ripercorsi i vari momenti della vita nell'epoca romana.

"Sostenere il patrimonio culturale è fondamentale in ogni comunità purché l'unico interesse sia quello di dare davvero valore alla storia che ci ha preceduti” è il messaggio della deputata teatina “Chieti è ricchissima di patrimonio culturale e archeologico, la città sta facendo buoni passi in avanti per mettere a sistema tutto ciò che è ha di bello e prezioso sul proprio territorio e per far emergere a pieno le proprie potenzialità. Sicuramente - ha aggiunto - un importante cambio di passo è stato compiuto in questi anni dalla Soprintendenza di Chieti e sono i risultati a parlare. Ma va dato merito anche alla nuova amministrazione a guida Diego Ferrara. Il sindaco sta dimostrando di avere un approccio differente rispetto al passato, agendo in sinergia con tutte le istituzioni. Lo testimonia la recente collaborazione con il polo museale abruzzese sul tema della riapertura dei musei in città e non da ultimo il grande lavoro svolto su piazza San Giustino”.

Torto ha quindi assicurato che continuerà "a dare il massimo contributo sia a sostegno dell’amministrazione comunale di Chieti, che mostrandomi vicina alle istituzioni nazionali presenti sul nostro territorio”, invitando tutti i cittadini a visitare i luoghi culturali della città.