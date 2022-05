Teateservizi, Raimondi respinge al mittente le accuse: "Operazione trasparenza, la polemica non serve"

Respinge le critiche sulla seduta odierna della commissione bilancio mosse dalla consigliera comunale di Azione Politica, Serena Pompilio, chiedendo di mettere da parte le polemiche su Teateservizi perchè in questo momento serve soltanto trasparenza. A commentare è il presidente della commissione, Edoardo Raimondi, replica alle accuse lanciate da alcuni consiglieri di minoranza sulla seduta di stamane.

"Stamane il liquidatore della società Teateservizi nominato dall’amministrazione, Luca Di Iorio, ha descritto lavoro e obiettivi con puntualità e una trasparenza mai visti prima" spiega Raimondi, aggiungendo che "si tratta di un lavoro complesso, che il liquidatore sta effettuando in mezzo a mille difficoltà, perché oltre a un'azione riorganizzativa della partecipata, abbiamo potuto avere cognizione anche delle azioni messe in atto per ricostruire in modo trasparente la situazione contabile".

Una operazione di competenza e trasparenza che secondo la maggioranza "non può finire nella scia di polemiche sollevate da una piccola parte della minoranza, che nulla hanno a che fare con la situazione e con la disponibilità a collaborare espressa da buona parte del consiglio comunale, opposizioni comprese, che attendeva da tempo quest'operazione di chiarezza". E anxcora: "Dalle parole di Di Iorio - riprende Raimondi -emerso con chiarezza che tutto ora è finalizzato a riorganizzare i servizi, salvaguardando famiglie, cittadini e lavoratori, come l’amministrazione ha sempre detto di voler fare, arrivando anche alla rimozione dell’amministratore unico anzitempo. Abbiamo oggi la vera opportunità di cambiare la gestione delle cose dopo anni di inerzia, attendendo gli esiti delle delicate azioni giudiziarie in corso".