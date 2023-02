Superbonus: il Movimento 5 Stelle chiede un consiglio straordinario in Regione

Bonus edilizi, Superbonus e sblocco dei crediti in Regione. Questi i punti dove il Movimento 5 Stelle chiede al governo regionale di fare chiarezza.

Una richiesta di consiglio regionale straordinario è stata depositata oggi 21 febbraio dal gruppo consiliare pentastellato.

“La nostra proposta - spiega il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri - ha trovato subito il favore di tutti i rappresentanti dell’Opposizione, che l’hanno sottoscritta consentendo così di avviare l’iter burocratico per la convocazione. È importante che ora il Centrodestra abbandoni la strada della propaganda e si attivi immediatamente per indire la seduta, che potrebbe essere calendarizzata anche in occasione del consiglio ordinario che si terrà il 28 febbraio.

Noi continueremo a porre sul tavolo delle soluzioni legislative ai disastri che il Governo Meloni sta generando sul Superbonus, in ballo c’è la vita di centinaia di imprese e migliaia di lavoratori abruzzesi. Per questo non faremo neanche un passo indietro”.