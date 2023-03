A nove mesi dall'annuncio dei fondi, strada della Pace resta l'incubo degli automobilisti e il caso torna in Parlamento

Le condizioni di strada della Pace, fra rimpallo di responsabilità e pericoli, tornano nuovamente in Parlamento. A firmare un'interrogazione sul tema è la deputata del Movimento 5 stelle Daniela Torto, che già in passato aveva sollevato l'attenzione su una via della periferia teatina diventata da anni il simbolo dell'inefficienza della macchina amministrativa.

Risale a meno di un anno fa l'annuncio dell'arrivo dei fondi per sistemare quella che da anni è l'incubo degli automobilisti ma, lamenta Torto, "ad oggi è tutto fermo".

"Sono ormai anni - ricostruisce - che l’abbandono in cui versa la strada della Pace mette in pericolo gli utenti della strada e preoccupa gli abitanti della zona. Ho seguito da sempre questa vicenda sul mio territorio e in questi anni ho sollecitato più volte la regione Abruzzo e gli enti preposti ad intervenire. La mia insistenza ha permesso di mettere momentaneamente in sicurezza quel tratto stradale durante le stagioni più piovose dello scorso anno. Parliamo di condizioni disastrate, voragini nel manto stradale che hanno procurato ingenti danni agli automobilisti e generato situazioni precarie di sicurezza stradale, senza dimenticare i danni registrati agli esercizi commerciali delle attività che sussistono in quell'area".

"Non era tuttavia sufficiente un intervento di emergenza - incalza la deputata - c'è assoluto bisogno di una ristrutturazione vera e propria che metta definitivamente in sicurezza quell'arteria stradale ormai molto trafficata. Un intervento che ho sollecitato con forza all'allora ministro Giovannini e che sembrava aver trovato una soluzione in termini di risorse disponibili. Ma, ad oggi, è tutto fermo”.

“All’epoca - accusa - alcuni politici con il vizio dell'annuncite si fiondarono sulla strada della Pace per comunicare stanziamenti di 900mila euro, rivendicandoli come proprie iniziative. La realtà è che, mentre alcuni son bravi a fare chiacchiere, i fatti concreti li fa invece chi ci ha sempre messo la faccia. A distanza di quasi un anno dalla notizia del finanziamento ricevuto, non si è mossa una virgola. Cosa stanno facendo gli enti preposti? Cosa fa questa Regione di destra-centro? Il Consorzio di bonifica? Il ministro Salvini? Il ministro Piantedosi? Per quale motivo ancora non si è comunicato niente ai cittadini? Io noto solo inerzia totale. Per questo ho presentato l’ennesima interrogazione parlamentare sul tema: i cittadini abruzzesi meritano risposte immediate e concrete”, conclude Torto.