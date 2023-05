Strada della Pace, D'Annuntiis replica a Torto: "Ridotta a fare la ruota di scorta del Pd, serve onestà intellettuale"

"Ridotta a fare la ruota di scorta del Pd e a tentare di guadagnarsi credibilità come ‘fiera oppositrice’ del presidente Marsilio, da qualche giorno Daniela Torto del Movimento 5 Stelle scatena intemerate polemiche".

Il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D'Annuntiis risponde alla deputata del Movimento 5 Stelle sullo stato della strada teatina.

L’abbiamo sentita invocare, sprezzante del ridicolo e del senso della misura, la richiesta dello stato di calamità per una frana di qualche metro, mentre il governo è impegnato in Romagna ad affrontare uno scenario apocalittico. Ora insiste con la Strada della Pace. Voglio ricordare che l’onorevole Torto venne personalmente ricevuta a Pescara dal presidente Marsilio, al quale sollecitò il tema della Strada della Pace, argomento che Marsilio conosceva bene perché da tempo agli onori delle cronache.

Per meglio dire, da decenni nessuno voleva intervenire: la strada è proprietà del Consorzio di Bonifica, che la lascia percorrere da tutti i cittadini come se fosse aperta al traffico veicolare, e né il Comune di Chieti del sindaco Ferrara, che l’onorevole Torto sostiene in maggioranza con i suoi consiglieri, né la Provincia di Chieti del suo presidente Menna, hanno mai manifestato l’intenzione di farsene carico. Marsilio lo ha fatto, pur non avendo alcun obbligo. Ha trovato i fondi, ha fatto finanziare l’intervento dal Mit, che a marzo ha fatto il decreto, e successivamente si è preoccupato di far rivedere l’importo in virtù dell’aumento dei prezzi. La strada sarà poi destinata agli Enti Locali, che la riceveranno ‘gratis’, sperando che la sappiano mantenere".