Stop al volo per Milano dall'aeroporto d'Abruzzo, Menna: "Danno incalcolabile a livello economico e turistico"

“Da Pescara non si volerà più per Milano. Danno economico, sociale e turistico incalcolabile per l'Abruzzo. Distrutto il lavoro di 30 anni. Il centrodestra ponga rimedio a quanto ha fatto”. Lo dichiara il sindaco di Vasto Francesco Menna, dopo la decisione di Ita di sospendere, a partire da domani 3 agosto, il collegamento con l'aeroporto d'Abruzzo.

“L’annuncio della sospensione da parte di Ita dei collegamenti Milano-Pescara è un grave danno per l’Abruzzo che perde una grande opportunità e molti viaggiatori, soprattutto corregionali che lavorano nel capoluogo lombardo, sono costretti a rinunciare ad una grande occasione, arrivare in Abruzzo direttamente dall’aeroporto di Linate, che recentemente - ha evidenziato il sindaco di Vasto Francesco Menna - grazie ad una nuova comodissima linea della metropolitana può essere raggiunto dal centro città in 12 minuti. In poco tempo quindi i viaggiatori potevano muoversi da Milano o Pescara evitando il traffico veicolare e estenuanti ore di viaggio in auto. Una preziosa opportunità persa soprattutto per questo caldo mese di agosto, in cui sono tanti a spostarsi. Non è questa una strategia turistica, ma al contrario una perdita enorme per la nostra Regione e anche per i territori vicini, come il Molise, che potevano contare sul collegamento. Come si pensa di poter raggiungere l’obiettivo che si è posto l’aeroporto d’Abruzzo - conclude Menna - scalo fondamentale per la fascia costiera, di un milione di passeggeri entro il 2024? Mi auguro che venga ripristinato al più presto il collegamento di Ita”.