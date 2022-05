Spettacoli alla Civitella, Costa (Forza Chieti) critica il Comune: "Approssimazione e facili promesse"

"Riguardo agli spettacoli che sono stati annunciati nella zona archeologica della Civitella dovrebbe essere doveroso per tutti non lasciare spazio a approssimazioni e facili promesse, ma essere seri per dire come stanno davvero le cose, anche per evitare delusioni successive oltre a danni anche di natura economica per la nostra città".

A dirlo è il consigliere comunale di Forza Chieti, Maurizio Costa che specifica: "non sono certo contro, e non lo è la parte politica che rappresento, a manifestazioni e spettacoli ma sento il dovere di rendere noto che oggi non si è in condizioni di prendere impegni per organizzare eventi, in quanto la convezione stipulata tra la Deputazione Teatrale e la Direzione regionale Musei Abruzzo parla chiaro in questa direzione".

Costa spiega che "la Deputazione del Marrucino si impegna a versare una cauzione di 20 mila euro e a stipulare una polizza assicurativa fino a 2 milioni. Però poi i lavori di messa in sicurezza degli spalti, la ristrutturazione dei bagni, la sistemazione delle uscite di sicurezza, gli impianti antincendio, l'acquisizione delle autorizzazioni e certificati, quantificati in circa 100 mila euro la Deputazione dovrà pagarli di tasca sua, senza tenere conto che i finanziamenti previsti dal bilancio comunale sono per organizzare gli spettacoli, non per effettuare dei lavori ad una struttura museale che mostra molte criticità strutturali, con infiltrazioni di acqua e deterioramento di molte parti".

Infine il consigliere si chiede "come si possano annunciare grandi eventi e fare propaganda su situazioni che devono ancora trovare concretezza. Invece di attivarsi per chiedere a chi di competenza, tra Ministero e Sovrintendenza, che si impegnino a riparare le strutture del complesso della Civitella, fanno la scelta di spendere soldi del Comune che potrebbero e dovrebbero invece essere impiegati in favore dei propri cittadini,asfaltando strade, sfalciando l’erba nei quartieri e curando tante criticità esietenti. Purtroppo però questa amministrazione si sta distinguendo per il suo smodato tentativo di essere sempre sotto i riflettori, cercando spazi e visibilità a ogni costo, anche attribuendosi meriti non propri".

Poi una stoccata all'amministrazione comunale. "Il tempo dei selfie, dei tagli del nastro e delle passerelle in ogni dove è finito. Ferrara e i suoi scendano dal palco e comincino ad amministrare seriamente la città. Dovrebbero capire che non sono al comando di una pro-loco, con tutto il rispetto per il lavoro svolto dalle pro-loco per la valorizzazione del territorio, ma hanno ben altre responsabilità ,oltre che quella di sponsorizzare manifestazioni varie e concerti, soprattutto quando sanno bene che, per la situazione finanziaria dell'ente, purtroppo il piatto piange".