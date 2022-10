Sono due i sottosegretari abruzzesi del governo Meloni: nominati Bergamotto e D'Eramo

Fausta Bergamotto (Fratelli d'Italia) e Luigi D'Eramo (Lega) sono i due sottosegretari abruzzesi entrati a far parte della squadra del governo Meloni.

Bergamotto e D'Eramo, entrambi della provincia dell'Aquila, sono stati nominati rispettivamente sottosegretari al Mise (ministero dello Sviluppo Economico) e all'Agricoltura.

«Buon lavoro alla squadra di viceministri e sottosegretari nominati dal presidente del consiglio Giorgia Meloni. L’Abruzzo ne esce rafforzato con 2 sottosegretari in ministeri importanti come il ministero delle Imprese (ex Mise) e il ministero dell’Agricoltura, deleghe che hanno forte incidenza nella vita economica e sociale del territorio. Con il presidente del consiglio eletto in Abruzzo erano decenni che la nostra regione non aveva una forza tale in un governo della Repubblica. Basti ricordare che negli ultimi tre governi vi sono stati solo due sottosegretari e nessuno nel governo uscente. Buon lavoro quindi a tutti e in particolare a Fausta Bergamotto e a Luigi D’Eramo che sapranno rappresentare come si deve la nostra Regione», commenta Marco Marsilio, presidente della giunta regionale.

Questo l'elenco completo dei 31 sottosegretari nominati oggi, lunedì 31 ottobre: cco i 31 sottosegretari nominati oggi dal Consiglio dei ministri. Esteri - Giorgio Silli e Maria Tripodi; Interni - Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni; Giustizia - Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari; Difesa - Isabella Rauti e Matteo Perego; Economia - Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino; Mise - Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci; Ambiente - Claudio Barbaro; Agricoltura - Patrizio La Pietra e Luigi D'Eramo; Infrastrutture e Trasporti -Tullio Ferrante; Lavoro - Claudio Durigon; Istruzione - Paola Frassinetti; Università e Ricerca - Augusta Montaruli; Cultura - Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi; Salute - Marcello Gemmato; Rapporti con il Parlamento - Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano; Sottosegretari alla presidenza del Consiglio - Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli.