"Soddisfazione per la tenuta della maggioranza in Comune": il Pd francavillese analizza la situazione politica

Il direttivo del Partito Demcoratico di Francavilla al Mare, a distanza di un mese, esamina i risultati delle elezioni regionali del 10 marzo che hanno visto il successo della coalizione di centrodestra guidata da Marco Marsilio.

Il segretatio Livio Bove esprime "piena soddisfazione per i risultati nella nostra città del Partito Democratico, primo partito per preferenze, e della sua candidata Cristina Rapino, seconda più votata in assoluto a Francavilla: ciò ha contribuito in modo decisivo alla tenuta della coalizione e di conseguenza al rafforzamento della maggioranza in Comune. Ricordiamo che nella nostra città la destra ha contrapposto un assessore regionale uscente e un ex sindaco.

Un giudizio positivo sull’operato dell’amministrazione, da cui consegue pieno e leale sostegno alla sindaca Luisa Russo ed alla sua giunta. Il Pd francavillese è impegnato affinché l’amministrazione completi con successo il mandato affidatole dai cittadini anche mediante il suo rilancio politico e programmatico.

Alla luce del risultato e di quanto ascoltato con i cittadini in campagna elettorale è evidente che in questa prospettiva diventa decisivo il protagonismo del Partito Democratico in termini di proposta e di ascolto, con la produzione di una campagna di iniziative e di confronto con la città su tematiche generali, in vista delle prossime elezioni europee, e locali, con riguardo allo sviluppo sostenibile della città".