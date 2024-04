Il sindaco di Atessa ringrazia il suo vice Menna nel giorno di insediamento del nuovo consiglio regionale.

"Ringrazio Vincenzo Menna per questi anni di attività al servizio della nostra comunità. Lo ringrazio e lo abbraccio insieme con tutta la nostra amministrazione", sono le parole del sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, nel giorno di insediamento del nuovo consiglio regionale.

Menna, già vicesindaco di Atessa ha conquistato il seggio della lista Abruzzo insieme, a sostegno del candidato presidente Luciano D'Amico, per la circoscrizione provinciale di Chieti.



"Sono stati anni importanti e di grandi responsabilità per rispondere alle richieste e alle esigenze dei nostri concittadini - ricoprda ancora Borrelli - . Il lavoro svolto è stato premiato dagli elettori e lo ha portato oggi in consiglio regionale a rappresentare il nostro territorio. Sono convinto che, anche lì, saprà utilizzare la sua esperienza e rappresentare degnamente gli interessi delle comunità della Val di Sangro e di tutta la nostra regione. Confido che continuerà a svolgere, come consigliere comunale di Atessa, un ruolo importante e positivo per contribuire a dare risposte concrete ai bisogni della cittadinanza".