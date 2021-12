Simonetta Pesce è la nuova coordinatrice di Azione a Francavilla al Mare. La nomina è arrivata mercoledì scorso durante l'assemblea dei membri iscritti al gruppo politico locale, alla presenza del coordinatore regionale Giulio Sottanelli, e dell’ex segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni.

"L’incontro - si legge in una nota - si è reso necessario per fare il punto dopo due mesi dalle Amministrative che ha visto Azione competere, con una propria Lista, al fianco del sindaco eletto Luisa Russo. Si è tratto un bilancio certamente positivo, non solo per la vittoria della Russo, ma anche per il buon risultato ottenuto dalla Lista e si è proceduto alla riorganizzazione del coordinamento cittadino con l’elezione ed il contestuale ingresso nel Coordinamento provinciale di Simonetta Pesce".

44 anni, docente di scuola primaria, Simonetta Pesce prende il posto di Enrico Bruno, entrato a far parte del direttivo regionale di Azione.

“Siamo in costante attività – precisa il coordinatore regionale Giulio Sottanelli – per il consolidamento sul territorio, raccogliendo quotidianamente adesioni in vista dei primi congressi provinciali in programma a gennaio. Ringrazio Simonetta Pesce, persona competente ed entusiasta, per la disponibilità mostrata a proseguire un lavoro già ben svolto a Francavilla al Mare dal suo predecessore Enrico Bruno”.