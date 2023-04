Silvio Paolucci candidato presidente alle regionali: "pieno sostegno" da Barbara Di Roberto (Gruppo misto)

"Accolgo e faccio mia la riflessione politica del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, che indica in Silvio Paolucci la candidatura più autorevole per la guida dell’Abruzzo nelle prossime elezioni regionali".

A dirlo è la consigliera comunale del Gruppo misto (ex Pd) Barbara Di Roberto. "Sostengo appieno l’analisi proposta da Menna e, nella mia veste di consigliere di maggioranza del capoluogo teatino, auspico quella improcrastinabile sintesi da trovarsi tra tutte le forze politiche e civiche, anche locali, che nelle prossime tornate elettorali vogliono non solo dirsi, ma veramente determinarsi, come forti e capaci contendenti del centrodestra regionale e territoriale. Sintesi che sicuramente va fatta innanzitutto sui programmi e sui contenuti e non solo sui nomi, se non fosse che è proprio su questi, ossia sui temi e sui contenuti, che Silvio Paolucci ha innegabile preparazione, competenza ed esperienza personale e politica".

Per Di Roberto "è incomprensibile, nonché deleterio, il logorante dibattito che investe la futura coalizione da contrapporsi a Marsilio, mentre il centrodestra ha platealmente cominciato da settimane la propria autoreferenziale campagna elettorale rivendicando risultati di governo che in realtà sui singoli territori sono difficilmente dimostrabili. Un esempio su tutti: la giostra di incontri promossi sulla Sanità in giro per l’Abruzzo. Improponibili attestazioni di meriti da parte del governo Marsilio che, in realtà, non reggono alla prova della lettura delle delibere da loro approvate dove, ad esempio, per quanto riguarda l’ospedale di Chieti ci troviamo di fronte a meri atti di programmazione, quindi senza risorse economiche stanziate o certe, che sono cose molto lontane dall’aver risolto i problemi sull’assistenza e sui servizi sanitari per la nostra città".