Commissione d'inchiesta, in aula il tema dell'utilizzo dell'acqua in agricoltura

La commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica in Abruzzo tratterà il tema dell'utilizzo dell'acqua nell'agricoltura nella seduta di domani, mercoledì 15 febbraio, dalle ore 11 all'Aquila.

L'ordine dei lavori è presentato dal presidente della commissione, Sara Marcozzi: “Proseguiamo il nostro percorso occupandoci di un altro settore determinante per il sistema idrico. Dopo aver approfondimento i temi riguardanti la montagna e i cambiamenti climatici con il professore Mario Tozzi, la commissione darà spazio all'agricoltura, un comparto che ha estremo bisogno di un servizio idrico efficiente. Per farlo nel migliore dei modi, abbiamo convocato in aula le associazioni di categoria del nostro territorio e i Consorzi di bonifica”.

A questo argomento si aggiunge l'audizione del presidente della Provincia di Teramo appena eletto, Camillo D'Angelo, che arriverà in commissione in qualità di presidente dell'Assemblea dei sindaci per il servizio idrico integrato. Saranno inoltre ascoltati i delegati del comitato Cittadini Uniti-Delegazione di Spoltore. “Siamo nelle ultime settimane di lavoro della commissione che, per statuto, cesserà il proprio lavoro nel mese di marzo. Per questo non vogliamo lasciare niente al caso, raccogliendo il parere delle parti in causa per arrivare al miglior documento possibile per proporre soluzioni ai problemi che Regione Abruzzo si trascina da decenni”, conclude Marcozzi.