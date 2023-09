Scaparrotta (Azione) sulle tariffe del consorzio di bonifica: "Non si può far pagare a chi il servizio non lo utilizza"

"È giusto che i cittadini paghino solo per dei servizi reali ed efficienti. Non si possono far pagare le spese a chi il servizio non lo utilizza”. A dirlo è Antonio Scaparrotta, dirigente provinciale di Azione dopo aver partecipato all’assemblea pubblica organizzata dal “Comitato di Bonifica Sostenibile” all’Hotel Iacone di Chieti.

“Ho ascoltato tante testimonianze di cittadini abruzzesi vessati da tariffe sempre più alte e soprattutto in tanti pagano per un servizio che non utilizzano perché non godono di un allaccio alla rete di bonifica o che non riescono ad utilizzare per le continue rotture alle condutture che restano chiuse per mesi.

La Regione deve farsi carico del problema, ed intervenire immediatamente sia sulle tariffe e sia sul piano di classifica. In altre regioni come l’Emilia-Romagna o la Lombardia, i contribuenti di fondi agricoli pagano solo per terreni pianeggianti con pendenze non oltre il 5 per cento, mentre in Abruzzo il contributo viene richiesto anche per terreni oltre il 20 per cento.

È necessario che il Consorzio di bonifica distingua un tariffario diverso tra chi gode del beneficio potenziale e quindi non utilizza l’acqua, da chi gode invece del beneficio di esercizio. La Regione regolamenti con i decreti attuativi, ciò che oggi è delegato a norme transitorie. Gli abruzzesi sono stanchi di pagare ogni anno prezzi 'salati' per un servizio che in molti casi è assente".