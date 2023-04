A San Salvo un ospedale di comunità con 20 posti letto e la Centrale operativa territoriale

“Giorno importante quello di oggi per San Salvo perché ci permette di raccogliere i frutti del buon seminato del passato con il lavoro dell’amministrazione Magnacca e del nostro assessore alla sanità Spadano. Nella nostra città verrà realizzata un ospedale di comunità, opportunità colta dalla Regione Abruzzo con l’utilizzo del Pnrr. La direzione sanitaria trasformerà l’attuale distretto sanitario migliorando e ampliando l’offerta di salute pubblica con la creazione di un sistema sanitario più vicino ai cittadini e coadiuvando il servizio ospedaliero”. Lo ha detto nel suo saluto di benvenuto il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis nell’accogliere il direttore generale della Asl 02 Abruzzo, Thomas Schael.

Direttore generale che ha precisato meglio il nuovo piano d’azione in provincia di Chieti dove verranno realizzate 15 case della comunità, 3 nuovi ospedali di comunità e 15 punti erogativi, per 25 milioni di investimenti. Le opere previste negli elaborati tecnici saranno oggetto di bando di gara a cui sta lavorando l’Agenzia regionale per l’informatica e la telematica.

Schael ha confermato che a San Salvo verrà realizzato un ospedale di comunità con 20 posti letto nelle adiacenze nell’attuale spazio occupato dal distretto sanitario, progetto elaborato dall’ingegnere Fabrizio Gattella, e sarà attivata anche una Centrale operativa territoriale (Cot). Diventerà un presidio risultato di una più moderna visione della sanità, supportato da nuove figure professionali, con nuovi compiti a servizio di quanti hanno bisogno di essere assistiti riducendo il ricorso alle cure dell’ospedale, verranno svolte attività multidisciplinari diventando un punto di riferimento per tutto il territorio del Vastese.

“Nel corso dell’ultimo consiglio comunale abbiamo creato le condizioni, grazie al lavoro del nostro ufficio urbanistica, per consentire alla Asl di realizzare questo progetto che consentirà di realizzare un servizio sanitario più rispondente alle esigenze degli utenti”, ha concluso il sindaco De Nicolis nel ringraziare il direttore generale Schael e la giunta regionale d’Abruzzo.