A Roma per la pace anche il Movimento 5 Stelle Abruzzo: "Senza bandiere e simboli di partito"

In tanti dall'Abruzzo questo sabato si sono recati a Roma per partecipare alla manifestazione promossa dalla rete 'Europe for Peace'.

Rappresentanti sindacali, associazioni, esponenti politici: fra questi i consiglieri regionali del M5S Abruzzo.

"Il Movimento 5 Stelle abruzzese ha scelto convintamente di aderirvi senza bandiere e simboli di partito, perché in un momento così delicato, non possiamo permetterci divisioni ma rimanere uniti sotto un’unica bandiera, quella della pace -precisa il capogruppo regionale Francesco Taglieri - Siamo partiti in tanti: attivisti, portavoce di ogni grado istituzionale e tanti cittadini abruzzesi che hanno manifestato al nostro fianco, per ribadire che non possiamo rimanere inermi e che l’unica via da perseguire è quella della pace".