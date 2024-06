Stilato il cronoprogramma dei lavori per strada della Pace, Torto (5 stelle): "Troppe false promesse, basta ritardi"

Le ditte erano state individuate sei mesi fa, ma i lavori in strada della Pace non sono ancora partiti. Ora, è stato stilato un cronoprogramma che prevede l'ultimazione dei lavori di manutenzione e sistemazione entro i prossimi 6 mesi.

Ma, osserva la deputata del Movimento 5 stelle Daniela Torto, "da troppo tempo i cittadini di Chieti vengono illusi dalle false promesse del governatore Marsilio. Dati i precedenti fallimentari, non c'è da essere fiduciosi: continuerò a monitorare questa situazione perché a oggi, a parte le chiacchiere messe nero su bianco, non si vede traccia di cantiere e di lavori in corso”.

“Pungolerò continuamente le autorità competenti - incalza Torto - e non mi darò pace fino a quando non sarò certa che la sicurezza dei cittadini su questa strada sarà garantita. Lo dico a voce di una comunità che vive quella zona non solo come un’area di passaggio, ma come area commerciale e di attività sociali. Vorrei far notare che, se da 3 anni si parla di strada della Pace nelle stanze del Governo italiano, è soltanto grazie alla mia attenzione per il tema e per il mio territorio. Tempi infiniti e rimpalli di responsabilità devono finire e sarà mio impegno continuare a vigilare fino alla fine e darmi da fare per la mia gente. Non possiamo più tollerare la lentezza di Regione Abruzzo e del consorzio”, conclude Torto.