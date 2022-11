Risoluzione vertenza La Panoramica, il Pd: "Orgogliosi del lavoro di squadra di questa amministrazione"

“Orgogliosi e soddisfatti del lavoro di squadra della nostra amministrazione a beneficio e risoluzione dei lavoratori della Panoramica”. I consiglieri del Partito democratico di Chieti, Filippo Di Giovanni, Barbara Di Roberto, Pietro Iacobitti e Paride Paci, intervengono sulla definizione della vertenza dei lavoratori della Panoramica-

“Vertenza che ha visto l'interessamento del sindaco Diego Ferrara sin dalla propria candidatura alla guida della città – sottolinea il gruppo consiliare del Pd - Lo ricordiamo tutti, in particolare noi con lui candidati, al termine della nostra campagna elettorale in piazzale Marconi, chiudere il suo comizio con la promessa che non avrebbe lasciato soli quei lavoratori. Al suo fianco su quel palco c'erano già Stefano Rispoli ed Enrico Raimondi. Gli assessori della nostra giunta che anche oggi, contestualmente al presidente Febo, non hanno mai smesso di lavorare per mediare con l'azienda concessionaria del Tpl, supportando le sigle sindacali e favorendo soluzioni nei vari tavoli prefettizi di concertazione”.

“'Parla con me' è stato lo slogan del sindaco Ferrara. Così è stato ed è da due anni a questa parte – continuani i consiglieri - questa amministrazione non sta chiudendo le porte all’ascolto delle istanze dei cittadini, delle categorie, delle associazioni, di ogni portatore in legittimi interessi e necessità, anche lì dove non ha specifica e diretta competenza. Il caso che ha visto contrapposti l’azienda Panoramica e le proprie maestranze ha, dunque, coinvolto diversi e vari livelli istituzionali. Possiamo dire, allora, che è stato provvidenziale, quanto dovuto, il finanziamento regionale che ha garantito finalmente le legittime spettanze e diritti ai lavoratori della Panoramica. Ma che al tempo stesso riconosciamo che per la definizione della vicenda sono state fondamentali le interlocuzioni, e le sollecitazioni dell'assessore al ramo Stefano Rispoli, e in particolare del sindaco Ferrara, che personalmente hanno portato la Regione Abruzzo a chiarire i termini di un proprio provvedimento. Norma che evidentemente tanto chiara non era visto che lo stesso consigliere regionale di maggioranza, Mauro Febbo, ne ha richiesto un'interpretazione autentica. Cosa necessaria, probabilmente, quando le stesse sono scritte in modo forse frettoloso e distante dai territori”.

“Ad ogni buon conto, oggi ciò che conta è il risultato – concludono i consiglieri - Quando i diritti delle persone trovano tutela e soddisfacimento, non si può che essere contenti ed orgogliosi. Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Chieti, in questo senso, plaude a tutti gli attori coinvolti nel lavoro di squadra dell'amministrazione Ferrara, ma si concede una piccola nota di particolare ringraziamento all'assessore Rispoli: amico e compagno di viaggio di questa preziosa esperienza amministrativa”.