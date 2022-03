Rischio carenza idrica in estate, Stella (M5s): “La giunta regionale dia risposte concrete ai cittadini”

Rischio di gravi carenze idriche anche nell'estate 2022 per gli abruzzesi e la consigliera regionale Barbara Stella invita la giunta regionale ad agire con urgenza "per scongiurare i gravi disagi a cui sarebbero sottoposti gli utenti nel caso di chiusure della rete. È impensabile che anche quest’anno si ripetano le stesse situazioni già viste in passato, con sospensioni che si prolungano per settimane e che hanno portato alle legittime proteste di tanti cittadini abruzzesi” afferma.

Il quadro a dir poco preoccupante per l'Abruzzo emerge anche dai dati Istat che al 2020 registra perdite di almeno il 55% del volume di acqua immesso nella rete, con punte anche del 74,7%, a Chieti.

“È sicuramente fondamentale attivarsi con cospicui investimenti per risolvere i problemi strutturali della rete di distribuzione idrica, - dice ancora Stella - ma di certo questi non potranno essere risolti a stretto giro. Proprio per questo oggi ho presentato una nuova interpellanza per sapere come la regione vuole intervenire per mettere riparo alle difficoltà a cui i cittadini potranno andare incontro nella stagione estiva, data l’altissima probabilità di sospensione del servizio idrico, come annunciato anche nei mesi scorsi da Aca, uno degli enti gestori della nostra regione”.