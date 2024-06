"Oltre 45 rinforzi per le forze dell'ordine a Chieti e Pescara": esulta D'Eramo (Lega)

"Prosegue il lavoro della Lega al Governo per garantire sempre più sicurezza ai cittadini. Oltre ai 4800 nuovi operatori delle forze dell'ordine in tutta Italia, per un totale di 7mila nel periodo estivo, sono stati assegnati all'Abruzzo ben 45 unità aggiuntive tra polizia, carabinieri e guardia di finanza".

A esprimere soddisfazione è il segretario della Lega in Abruzzo e sottosegretario Luigi D’Eramo.

"Queste unità - spiega D'Eramo - andranno a supportare le forze dell’ordine già presenti sul territorio. Nel quadro del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, che inizierà il prossimo 1 luglio, sono previste delle assegnazioni specifiche per le province di Pescara e Chieti, con un’aliquota interforze tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Inoltre, per la provincia dell’Aquila, è prevista l'apertura di un posto fisso stagionale a Campo Imperatore.

Questo rappresenta un concreto segnale di attenzione che il Viminale riserva alla nostra regione, e per questo ringraziamo il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni. Gli agenti saranno a disposizione dei Prefetti dei vari capoluoghi, i quali ne determineranno la collocazione più adeguata in base alle criticità emerse nei rispettivi territori. Ancora una volta, l’esecutivo e la Lega al governo dimostrano con i fatti che la tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini rappresenta un’assoluta priorità"