Approvata in commissione la riforma dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Abruzzo

Primo passaggio superato per la riforma dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Abruzzo, attesa da 18 anni. La commissione Salute ha infatti approvato il testo che aggiorna una legge datata 2006: arriverà in aula nella prossima seduta di consiglio.

Lo ha annunciato la consigliera regionale di Forza Italia Sara Marcozzi in conferenza stampa assieme alla presidente del coordinamento regionale Antigone Marialuara Di Loreto.

Tra le novità introdotte dalla riforma c'è l'istituzione di un albo dei centri antiviolenza affinché non sia più necessario ogni anno presentare la domanda di accesso agli stanziamenti. "Significa non solo semplificare la vita alle lavoratrici dei centri, tagliando la burocrazia - specifica Marozzi -, ma anche consentire loro di fare una programmazione a lungo termine sui progetti, seguendo le vittime passo dopo passo. E proprio in quest'ottica si predispone anche la redazione di un piano triennale di interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne. Predisponiamo anche un incremento dei fondi stanziati dal consiglio regionale a disposizione dei centri antiviolenza di 150mila euro all'anno, il che significa raddoppiarne la capienza. Fino a oggi me ne sono fatta carico con emendamenti annuali al bilancio regionale, adesso rendiamo strutturale l'incremento”.

Altre novità riguardano il sostegno per il patrocinio legale che sarà reso ancora più stringente rispetto a quanto previsto nel testo di istituzione del reddito di libertà e la costituzione di un Tavolo tecnico permanente, che serva quale sede di raccordo di confronto tra le attività svolte dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e la Regione Abruzzo.

"Il testo - conclude Marcozzi - arriverà in consiglio regionale nella prossima seduta, fissata a martedì 30 gennaio, per l'approvazione definitiva e rendere questa riforma legge regionale”.