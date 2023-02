Revoca dei fondi per il completamento della filovia a Chieti: "La responsabilità è del Comune"

"Quanto dichiarato dal sottosegretario D'Annuntiis in risposta alla mia interpellanza sulla perdita dei fondi Masterplan da parte del Comune di Chieti per il completamento della filovia lascia con l'amaro in bocca. La responsabilità della revoca dei fondi, ha dichiarato il sottosegretario, è esclusivamente del soggetto attuatore Comune di Chieti". Così Sara Marcozzi, consigliere regionale indipendente e presidente della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica in Regione Abruzzo.

"La revoca al Comune di Chieti dei 4 milioni di euro stanziati da Regione Abruzzo per il completamento del sistema filoviario della città (da via Di Vestini a piazzale Sant'Anna) era un tema su cui andava fatta chiarezza – dichiara Marcozzi - Un'infrastruttura che avrebbe aiutato la viabilità nella città e le cui risorse erano state previste nel lontano 2016 all'interno del Masterplan. In sette anni non si è riusciti a traguardare le procedure di affidamento dei lavori e oggi apprendiamo dalla giunta che le responsabilità vanno attribuite esclusivamente alla condotta del Comune di Chieti che solo negli ultimi mesi del 2022 si sarebbe attivato per affidare i lavori entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022”.

"Ho chiesto, inoltre, alla giunta - continua Marcozzi - se il completamento della filovia di Chieti rimarrà un obiettivo di Regione Abruzzo o se quei famigerati 4 milioni di euro potranno essere utilizzati per altre opere strategiche per la città e anche in questo caso la risposta, ahimè prevedibile, lascia molta amarezza: trattandosi di fondi che avrebbero dovuto essere impegnati entro il 31 dicembre scorso, la città di Chieti li ha persi definitivamente perché sono stati recuperati per il completamento dei lavori sulle strade della Val Fino e per i ristori alle imprese artigiane per i danni economici causati dalla pandemia Covid, come da delibera 852 del 23.12.2022".

"Infine - conclude - Marcozzi ho appreso dalla giunta che il Comune non ha ancora rimborsato la Regione dell'anticipazione di 200mila euro ricevuta ma che dovrà comunque farlo. Insomma una pagina triste per la città di Chieti, un danno per i cittadini che avrebbero potuto godere di viabilità e servizi più agevoli. Ho suggerito al sottosegretario D'Annuntiis e alla giunta di dotare Regione Abruzzo di un ufficio dedicato all'affiancamento dei Comuni nell'utilizzo dei fondi. Non possiamo più permetterci di perdere occasioni così importanti".