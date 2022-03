"Grave il quadro emerso nel report dell'acqua": Torto incalza la giunta Marsilio

La deputata teatina Daniela Torto, del MoVimento 5 Stelle, commenta i dati contenuti nell’ultimo report sull’acqua pubblicato dall'Istat che presentano un quadro molto grave in Abruzzo e punta il dito sulla giunta regionale del presidente Marsilio.

"L’Abruzzo risulta ai primi posti nelle classifiche nazionali sia per i peggiori servizi, che per la perdita di acqua nella rete di distribuzione, ma anche per i prelievi di acqua potabile ai fini commerciali. Insomma, non ci facciamo mancare niente. Peraltro, il rapporto fa riferimento al periodo 2018-2020, ma purtroppo sappiamo che la situazione è ulteriormente peggiorata nel 2021" afferma Torto.

La provincia di Chieti, assieme a quelle di Pescara e L’Aquila, è risultata tra le 10 peggiori a livello nazionale per la perdita di acqua nella rete di distribuzione. Chieti è al primo posto con il 74,7% di acqua persa. "Questo quadro è frutto di una politica regionale che negli ultimi venti anni ha collezionato solo disastri e che sul bene più prezioso non ha mai investito realmente - sostiene Torto - . L'inerzia della giunta Marsilio è preoccupante: solo nella scorsa estate il razionamento dell’acqua potabile è stata una costante per tutta la provincia di Pescara e gran parte della provincia di Chieti".

Davanti a questi dati, la deputata abruzzese ritiene necessario investire subito e bene sulla rete idrica. "Ora mi aspetto che Marsilio batta un colpo: un governo regionale che può dimostrare concretamente di operare per il bene del proprio territorio ha il dovere di intervenire immediatamente - conclude Torto - senza rifugiarsi nei soliti proclami, nelle polemiche e nei rimpalli di responsabilità.