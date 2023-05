La giunta regionale approva il rendiconto di gestione, Quaglieri: "Ridotto il disavanzo"

La giunta regionale ha approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione 2022, che prevede movimentazioni complessive in termini di incassi e pagamenti pari a oltre 4,7 miliardi di euro. La stessa ha provveduto all'adozione del conto della gestione del tesoriere dell'Ente e del riaccertamento delle poste creditorie e debitorie a residuo, in quanto riferibili alle annualità pregresse, per un ammontare complessivo di circa 6 miliardi di euro.

Lo rende noto l'assessore al Bilancio della Regione Abruzzo, Mario Quaglieri che parla anche della riduzione del disavanzo. "Come desumibile dal rendiconto, il disavanzo regionale, di ammontare pari a 449 milioni di euro nel 2019, annualità di insediamento dell’attuale amministrazione, al 31 dicembre 2022 è stato ridotto sino a 128 milioni di euro, con un miglioramento rispetto all’annualità 2021 pari a circa 123 milioni di euro. Risultato che testimonia l'importante attività svolta nel quadriennio dalla giunta Marsilio che, sin da subito, ha dovuto fronteggiare la complessa situazione debitoria dell'Ente ereditata dalle precedenti amministrazioni. A seguito della conclusione del giudizio di parificazione sul rendiconto 2022 – prosegue l’assessore - che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti provvederà ad avviare nei prossimi giorni e della successiva approvazione con legge del rendiconto stesso, la Regione potrà rideterminare il piano di ammortamento del disavanzo riferibile agli esercizi 2014 e 2015, liberando così importanti risorse, inizialmente destinate alla copertura dello stesso piano di rientro".

Le risorse, come ha evidenziato Quaglieri, saranno finalizzate ai più rilevanti servizi a beneficio della collettività e che andranno ad aggiungersi alle eventuali maggiori entrate che dovessero registrarsi nell’esercizio 2023, anche in virtù della ripresa delle attività economiche a seguito della cessazione dell'emergenza Covid.