Regione, la denuncia di Mariani : "I consiglieri in vacanza a Dubai a spese degli abruzzesi"

“Mentre il Consiglio regionale non si riunisce da fine anno, ovvero dall’approvazione del bilancio, l’ufficio di presidenza invita i consiglieri ad andare in vacanza a Dubai per l’Expo pagandogli due pernottamenti con spese di missione (ovvero volo e altre spese) a carico del Consiglio. Anzi, i componenti dell’Ufficio di Presidenza possono andare anche per più giorni e farsi pure accompagnare da un collaboratore sempre a spese del Consiglio”.

La denuncia arriva da Sandro Mariani, capogruppo di “Abruzzo in Comune” all’emiciclo, che lamenta lo stato di "totale immobilismo da parte del Consiglio regionale, relegato dall’attuale maggioranza a un semplice orpello nell’attività della Regione".

Mariani si dice "esterrefatto da quanto sta accadendo all’Emiciclo con una Regione immobile, un Consiglio ormai esautorato dalle sue prerogative, i numerosi problemi che attanagliano l’Abruzzo ancora irrisolti si invitano i consiglieri a andarsi a fare un giro a Dubai a spese dei cittadini. L’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, invece, più che a Dubai forse sarà ospite di 'Chi l’ha Visto?' tenuto conto che dal 10 gennaio scorso, quando a Teramo tenne una riunione per parlare del nuovo ospedale e della programmazione sanitaria, sembra sparita nel nulla, manco fosse andata in letargo in attesa di tempi migliori”.

Infine il consigliere sottolinea che "il centrodestra e questa maggioranza abbiano letteralmente toccato il fondo, gli abruzzesi meritano di più: una classe dirigente che lavori giorno e notte per risolvere le numerose problematiche e non un Consiglio che non si riunisce per mesi e se ne va ad Expo a spese degli abruzzesi".