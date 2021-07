Rapporto Crea, Paolucci: "L'Abruzzo sprofonda al terzultimo posto della classifica sulle performance sanitarie"

Il rapporto Crea boccia le performance sanitarie dell'Abruzzo che si posiziona al terzultimo posto.

Nel rapporto “Le Performance Regionali: opportunità di tutela della salute a livello regionale”, realizzato dal Crea - Centro per la ricerca economica applicata in sanità, sul podio ci sono Bolzano, Trento ed Emilia Romagna. L'Abruzzo si trova giù, prima di Molise e della Calabria,

“L’Abruzzo fra le peggiori performance sanitarie d’Italia, in due anni e mezzo sono stati polverizzati tutti gli sforzi fatti dal governo di centrosinistra per uscire da un durissimo commissariamento e cominciare a riallineare qualità e servizi sanitari che ci avevano visto recuperare anni e posizioni nelle classifiche nazionali" commenta il capogruppo Pd in Consiglio regionale ed ex assessore alla sanità Silvio Paolucci.

"Una rilevazione - prosegue - che arriva a pochi giorni dalla presentazione di un documento sulla rete sanitaria fatto per non essere approvato e che lascia l’Abruzzo senza un atto di programmazione per l'intera legislatura. Nel frattempo, oltre ai fatti di cronaca accaduti durante la pandemia, si sono depauperati i presidi ospedalieri del territorio e si sono accumulate in modo esponenziale le prestazioni da fare a vantaggio di categorie anche sensibili, come i malati oncologici; si sono moltiplicate le emergenze, ma gli atti di programmazione sono fermi al 2018. Una bocciatura netta - conclude Paolucci sul rapporto Crea - che dice molto sulla mancanza di una programmazione rilevata dagli esperti del Crea sulla gestione dei contributi e anche sull’impatto sociale e sanitario della pandemia, si tratti di tecnici che non fanno politica, ma giudicano su fatti che riportano l’Abruzzo a una posizione davvero preoccupante dopo i passi avanti che aveva fatto per uscire dal lungo commissariamento”.