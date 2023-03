Un premio per commemorare Salerno, compianto sindaco di Fallo: la proposta di Marcozzi

Un premio internazionale agli artisti più meritevoli per commemorare Alfredo Salerno, sindaco di Fallo deceduto prematuramente il 6 dicembre 2021, mentre era al lavoro in municipio. È l'iniziativa che la consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi ha promosso con un progetto di legge che sarà all'ordine del giorno, martedì prossimo, della seduta della quinta commissione di Regione Abruzzo.

“Nel corso di tutta la propria attività da sindaco - spiega Marcozzi - Alfredo Salerno ha svolto le proprie mansioni occupandosi della comunità giorno e notte, senza risparmiarsi mai. Si è sempre contraddistinto per lo straordinario spirito cui ha guidato i suoi concittadini fino a quel maledetto 6 dicembre 2021, giorno in cui ci ha lasciati mentre si trovava a lavoro nel suo ufficio. Pur rappresentando uno dei borghi più piccoli d'Abruzzo, si è fatto per anni capofila di iniziative di ampio respiro, promuovendo azioni politiche ed eventi culturali che hanno portato un notevole ritorno sia economico che d'immagine al Comune di Fallo e ai Comuni limitrofi, contribuendo a valorizzare il territorio attirando personaggi di caratura internazionale tra i quali l'ex presidente del Sud Africa Petrus Kgalema Motlanthe e l'attore statunitense Michael Madsen”.

“Tra questi eventi - aggiunge - mi piace ricordare 'Fallo di notte', una manifestazione musicale estiva che ha sempre richiamato grande attenzione. Il progetto di legge prende le mosse proprio da questa iniziativa, per proseguire il percorso di valorizzazione avviato negli anni. Il testo prevede l'istituzione del 'Premio Internazionale Alfredo Salerno', da tenersi ogni estate nel Comune di Fallo, assegnato da una giuria ad artisti delle arti performative e figurative che si siano particolarmente distinti nella propria attività. Un modo per ricordare chi, con l'esempio quotidiano, ha saputo rappresentare le istituzioni nel migliore dei modi”, conclude Marcozzi.