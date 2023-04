Proposta di legge sul suicidio assistito: raccolte 2mila firme, obiettivo 5mila nei prossimi due mesi

Sono già 2.000 le firme raccolte in Abruzzo per la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. “Numeri impressionanti - commenta Riccardo Varveri, coordinatore della campagna - se pensiamo che tra le persone scese in piazza a raccogliere firme non compaiono figure di spicco della politica locale abruzzese. Qualcosa che deve portarci a riflettere sulla rappresentanza territoriale”.

“Le oltre 2.000 firme raccolte - aggiunge - significano una cosa ben precisa: le persone vogliono parlare di temi che toccano la vita nella forma della libertà. È un chiaro segnale per la politica, che sempre di più si chiude nei palazzi e non parla con le persone”.

C’è tempo fino a fine maggio per raggiungere quota 5.000. Nelle prossime settimane, a Chieti sono previsti due tavoli: sabato 8 aprile, dalle ore 21, si potrà firmare in viale Benedetto Croce 147, mercoledì 12, dalle 9.30 alle 12.30, in via Amiterno.

A Vasto, si può firmare in piazza Diomende, mercoledì 5 aprile, dalle 18 alle 20, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 15 alle 20, sabato dalle 17 alle 20.

A Ortona, l'appuntamento è per sabato, in piazza della Repubblica, dalle 10.30 alle 12.30. Infine, nel giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, si potrà firmare a Vacri, dalle 10.30 alle 17.30.