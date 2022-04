Continua la polemica sul futuro del policlinico, Di Roberto (Pd) contro la Lega: "Delusa dal punto di vista umano e politico"

Non accenna a placarsi la polemica sull'ospedale di Chieti, dopo la protesta dei consiglieri comunali della Lega, che avevano lamentato una penalizzazione del policlinico per l'emergenza Covid.

Ne era seguita la replica del sindaco Diego Ferrara e della maggioranza, che avevano contrattaccato: "Dopo tre anni si sono accorti dei problemi". E, ancora una controaccusa dei leghisti, che puntano il dito contro il primo cittadino che, a loro dire, non farebbe "sentire la sua voce".

Ora, la consigliera comunale del Partito Democratico, Barbara Di Roberto, si dice "delusa dal punto di vista umano e indignata dal punto di vista politico dal comportamento della Lega". Per l'esponente di maggioranza, le parole dei consiglieri leghisti, che hanno tirato in ballo anche l'ex sindaco di Chieti Nicola Cucullo, sarebbero "una provocazione strumentale".

Parole che risiedono nel fatto che nella commissione Sanità, presieduta da Gabriella Ianiro, si è più volte parlato della proposta del sindaco Ferrara di convocare un consiglio comunale straordinario sul tema, tanto che la formalizzazione della richiesta è fra i punti all'ordine del giorno della prossima seduta, in programma mercoledì (4 maggio).

"Pochi giorni fa - dice Di Roberto - con i consiglieri della Lega ci eravamo trovati in sintonia nel ritenere che la tutela della salute e il diritto di cure dovesse rientrare in un discorso avulso dalla politica, tornando a essere bene primario e fondamentale tutelato come tale. Mi dispiace vedere che loro, volutamente, in maniera provocatoria stanno sollevando ora il discorso dei problemi sull’ospedale, sapendo della proposta di un consiglio comunale straordinario in cui convocare Regione e Asl e discutere, in maniera condivisa, dei problemi dell'ospedale e della sanità territoriale, cercando di trovare soluzioni e proposte a beneficio della città tutti insieme, al di là delle appartenenze politiche".

"Stanno facendo - aggiunge la consigliera del Pd - una 'corsa in avanti' per apparire e aizzare la polemica per mera strumentalizzazione politica, pur sapendo che il discorso è già iniziato in seno alle commissioni, con la disponibilità di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione".