Primarie per il nuovo segretario: al via i congressi nei circoli della provincia di Chieti

Sono iniziati ieri da Cupello i congressi nei circoli Pd della provincia di Chieti, chiamati a votare per le primarie per il nuovo segretario dem.

In corsa per sostituire Enrico Letta ci sono quattro esponenti delle diverse anime dem: il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la deputata Elly Schlein, l’ex presidente di partito Gianni Cuperlo e l’ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli.

Nei circoli si voterà fino a domenica prossima, 12 febbraio, la parola passerà poi anche ai non iscritti che potranno partecipare alle primarie di domenica 26 febbraio, alla quali accederanno i due candidati più votati dagli iscritti a livello nazionale.

“Una grande soddisfazione questa mobilitazione capillare del Pd della provincia di Chieti – dichiara il segretario provinciale Leo Marongiu - con oltre 25 congressi di circolo ed oltre 30 seggi per le primarie del Pd del 26 febbraio: è il segno di una comunità che si ritrova, crede alla costruzione di un'alternativa vera alla destra che non può prescindere da un forte Pd nei comuni, in Regione e come contrasto al governo nazionale che dopo tante promesse non è riuscito a dare alcuna risposta sul caro energia, caro carburante ed è già diviso. Il Pd invece, deve imparare dai propri recenti errori e tornare ad essere perno di una grande e nuova coalizione di forze progressiste e democratiche”.

Ecco tutte le dati dei congressi nei circoli Pd della provincia di Chieti:

Cupello 4 febbraio, ore 17.30, sala consiliare

Lanciano 5 febbraio, ore 11.30, circolo Pd

Francavilla 5 febbraio, ore 11, saletta Mumi

Gissi, 5 febbraio, ore 11, circolo Corso V. Emanuele

Bomba, 5 febbraio, ore 16, Museo etnografico

Lentella, 5 febbraio, ore 19, circolo Pd

Paglieta, 5 febbraio, ore 20, sala polivalente - via Pertini

Torrebruna, 6 febbraio, ore 20, circolo via Roma

Atessa, 9 febbraio, ore 17.30

Torino di Sangro, ore 18.30, contrada Schiavonesco

San Giovanni Teatino, 9 febbraio, ore 18, circolo

Bucchianico, 10 febbraio, ore 17, sala consiliare

Guardiagrele, 10 febbraio, ore 17.30, auditorium

Ortona, 11 febbraio, ore 9, sala Eden

Chieti Scalo, 11 febbraio, ore 15, Nuovo Albergo

Tollo, 12 febbraio, ore 9, Enomuseo

Scerni, 12 febbraio

Fossacesia, 12 febbraio

Chieti alta, 12 febbraio, ore 10, Theate Center

Villalfonsina, 12 Febbraio, ore 10, circolo

Vasto, 12 febbraio, ore 15.30, sala A. Moro

San Salvo, 12 febbraio, ore 15, circolo