La vice presidente del parlamento europeo Pina Picierno arriva a Francavilla

A Francavilla al Mare arriva la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno: sarà presente sabato 4 febbraio, alle 11.30, ad un incontro organizzato dal comitato cittadino per Stefano Bonaccini candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Ad annunciarlo Francesca Buttari, delegata della mozione Bonaccini della provincia di Chieti e presidente del consiglio comunale francavillese.

L'incontro si terrà nel foyer di palazzo Sirena ed è aperto alla cittadinanza.

“Pina torna a Francavilla per la prima volta dopo la sua elezione - dice Buttari - ma è un riferimento da sempre per la nostra città, per la Provincia di Chieti e per la Regione Abruzzo e per questo siamo ancora più contenti della sua corsa in tandem con Stefano Bonaccini in questo congresso rifondativo, che per gli iscritti, i militanti, gli elettori ha una grande rilevanza politica. Un congresso che non guarda al suo interno, ma ha l’obiettivo principale di ricostruire una grande forza democratica, riformista e progressista, di cui ha bisogno l’intero paese”