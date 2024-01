Campetto della villa comunale danneggiato dai petardi esplosi a Capodanno

I botti di Capodanno hanno danneggiato la pavimentazione del campetto della villa comunale di Chieti.

Come testimonia una fotografia scattata e diffusa dal consigliere comunale della Lega Mario Colantonio, nella notte di Capodanno qualcuno si è divertito a far esplodere petardi - peraltro vietati in città - sul manto dell'impianto sportivo, che è rimasto macchiato.

"Quando allertavo sindaco e assessori che il campetto alla villa comunale, anche se ben realizzato, sarebbe durato poco perché ha una accessibilità estrema e incontrollata, mi risposero che erano fiduciosi dei comportamenti civili. Ecco la risposta incivile degli imbecilli che prolificano in città: manto pavimentake devastato dai botti illegali e anche vietati.Vergogna".